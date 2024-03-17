الانتخابات الرئاسية الروسية في يومها الثالث والأخير.. ماذا في التفاصيل؟

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، أن بيانات الساعة 12:52 بتوقيت العاصمة موسكو تظهر تخطي نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية على مستوى الدولة بأكملها الـ65%.

كما، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا الاتحادية أن نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات في كامل البلاد بلغت 60% حتى الساعة 9:28 بتوقيت موسكو.