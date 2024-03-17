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عربي و دولي

الرئيس المصري: لن نسمح بالتهجير القسري للشعب الفلسطيني

2024-03-17 | 10:16
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الرئيس المصري: لن نسمح بالتهجير القسري للشعب الفلسطيني
الرئيس المصري: لن نسمح بالتهجير القسري للشعب الفلسطيني

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددا على أن "مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضيها ولن تسمح به"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

جاء ذلك خلال إستقباله رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، على هامش القمة المصرية الأوروبية.

كما بحث الرئيس السيسي، مع رئيس الوزراء البلجيكي ورئيس الاتحاد الأوروبي ورئيس وزراء اليونان والمستشار النمساوي، على هامش القمة المصرية الأوروبية، الأوضاع الكارثية والإنسانية التي يعيشها قطاع غزة، والتي تصل حد المجاعة، وتكثيف الضغوط للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.
الرئيس المصري: لن نسمح بالتهجير القسري للشعب الفلسطيني

عربي و دولي

عبدالفتاح السيسي

مصر

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