الرئيس المصري: لن نسمح بالتهجير القسري للشعب الفلسطيني

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددا على أن "مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضيها ولن تسمح به"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".