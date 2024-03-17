نتنياهو لـ شولتس: لا عمليّة في رفح ما دام "السكان محاصرين فيها"

واوضح نتانياهو في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في القدس، إن أي اتفاق سلام محتمل "يضعف إسرائيل ويجعلها غير قادرة على الدفاع عن نفسها" سيكون خطوة "إلى الوراء وليس إلى الأمام" على مسار السلام، مجدّدا التأكيد على وجوب أن تكون "المسؤوليات الأمنية" في غزة بيد إسرائيل.

كما اكد أن إسرائيل لن تشن عملية عسكرية في رفح في جنوب قطاع غزة ما دام السكان "محاصرين فيها".

ولفت الى إن شن عملية في رفح "ليس أمراً سنفعله تاركين السكان محاصرين فيها، بل في الواقع سنفعل العكس"، في وقت يخشى المجتمع الدولي احتمال وقوع مثل هذا الهجوم على المدينة حيث يتجمع نحو 1,5 مليون فلسطيني، بحسب الأمم المتحدة.