قوات الاحتلال تهاجم مستشفى الشفاء

فقد توغلت آليات الاحتلال بشكل مفاجئ تحت غطاء ناري كثيف وحاصرت المجمع الطبي الأكبر في قطاع غزة في ظل قصف استهدف أجزاء منه.
وأفيد بوقوع شهداء وجرحى بنيران قوات الاحتلال داخل المجمع حيث اشتعلت النيران في مبنى الجراحات التخصصية بالمجمع بفعل القصف الإسرائيلي.
الى ذلك قال جيش الاحتلال إن قوات مشتركة من الجيش والشاباك تواصل عملية عسكرية مركزة بمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.
كما نقلت القناة الـ12 في كيان الاحتلال عن مصادر بالجيش قولها "انها أحكمت سيطرتها على مجمع الشفاء الطبي واعتقلت 80 شخصا من المستشفى."
و حاصرت قوات الاحتلال ايضاً مدرستين في محيط مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، كما اعتقلت النازحين الرجال بعد اقتحام المدرسة الأميركية قرب المجمع وطلبت من النساء التوجه إلى دير البلح عبر شارع الرشيد.