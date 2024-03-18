قوات الاحتلال تهاجم مستشفى الشفاء

هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة فجر اليوم حيث جرت اشتباكات عنيفة في محيطه بين قوات خاصة إسرائيلية ومقاومين فلسطينيين.

فقد توغلت آليات الاحتلال بشكل مفاجئ تحت غطاء ناري كثيف وحاصرت المجمع الطبي الأكبر في قطاع غزة في ظل قصف استهدف أجزاء منه.

وأفيد بوقوع شهداء وجرحى بنيران قوات الاحتلال داخل المجمع حيث اشتعلت النيران في مبنى الجراحات التخصصية بالمجمع بفعل القصف الإسرائيلي.

الى ذلك قال جيش الاحتلال إن قوات مشتركة من الجيش والشاباك تواصل عملية عسكرية مركزة بمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.