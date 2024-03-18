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عربي و دولي

بعد فرز 99.52 % من أوراق الاقتراع .. بوتين يحصل على 87.33 % من الأصوات

2024-03-18 | 03:23
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بعد فرز 99.52 % من أوراق الاقتراع .. بوتين يحصل على 87.33 % من الأصوات
بعد فرز 99.52 % من أوراق الاقتراع .. بوتين يحصل على 87.33 % من الأصوات

بعد فرز 99.52 % من أوراق الاقتراع .. بوتين يحصل على 87.33 % من الأصوات

تقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نتائج الانتخابات الرئاسية الروسية بنسبة 87.33% من الأصوات، بعد فرز 99.52% من أوراق الاقتراع.

وكانت الانتخابات الرئاسية في روسيا جرت على ثلايثة ايام متتالية من 15 إلى 17  آذار الحالي.

وتم نشر بيانات نتائج التصويت في مركز لجنة الانتخابات المركزية، وتمت معالجة 99.52% من أوراق الاقتراع.

وقد حصل كل من نيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي الروسي) على 4.30% من الأصوات، ليونيد سلوتسكي (الحزب الليبرالي الديمقراطي) على 3.20% من الأصوات، فلاديسلاف دافانكوف (حزب "الناس الجدد") على3.81% من الأصوات.

وقد أغلقت مساء أمس مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في روسيا، أبوابها وبدأ أعضاء لجنة الانتخابات الروسية بفرز الأصوات، في جميع المراكز، وإرسالها إلى العاصمة موسكو.

وتجاوز عدد الناخبين في البلاد  112 مليونا فيما يصل إلى نحو مليونين في الخارج.

قد أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء أمس عن امتنانه للروس الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وصوتوا في الانتخابات الرئاسية.

وقال بوتين، في كلمة من مقره الانتخابي في موسكو: "أود أن أشكر مواطني روسيا. نحن جميعا فريق واحد. جميع مواطني روسيا الذين جاءوا إلى مراكز الاقتراع وأدلوا بأصواتهم".

بعد فرز 99.52 % من أوراق الاقتراع .. بوتين يحصل على 87.33 % من الأصوات

عربي و دولي

بوتين

الانتخابات

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بوتين يفوز بالانتخابات بنسبة 87.28% من الأصوات بعد فرز 100% من أوراق الاقتراع
08:42

بوتين يفوز بالانتخابات بنسبة 87.28% من الأصوات بعد فرز 100% من أوراق الاقتراع

فاز فلاديمير بوتين بالانتخابات الرئاسية لروسيا الاتحادية بنسبة 87.28% من الأصوات، ونيكولاي خاريتونوف حصل على 4.31% من الأصوات، وفلاديسلاف دافانكوف - 3.85% من الأصوات، وليونيد سلوتسكي - 3.2% من الأصوات، وفقًا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية بعد فرز 100% من أوراق الاقتراع.

08:42

بوتين يفوز بالانتخابات بنسبة 87.28% من الأصوات بعد فرز 100% من أوراق الاقتراع

فاز فلاديمير بوتين بالانتخابات الرئاسية لروسيا الاتحادية بنسبة 87.28% من الأصوات، ونيكولاي خاريتونوف حصل على 4.31% من الأصوات، وفلاديسلاف دافانكوف - 3.85% من الأصوات، وليونيد سلوتسكي - 3.2% من الأصوات، وفقًا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية بعد فرز 100% من أوراق الاقتراع.

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