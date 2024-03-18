بوتين يفوز بالانتخابات بنسبة 87.28% من الأصوات بعد فرز 100% من أوراق الاقتراع

تم نشر بيانات نتائج التصويت في مركز معلومات لجنة الانتخابات المركزية، وتم فرز 100% من أوراق الاقتراع.

حصل المرشح والرئيس الحالي الروسي، فلاديمير بوتين (الذي رشح نفسه) على 87.28% من الأصوات، ورئيس لجنة مجلس الدوما لتنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي نيكولاي خاريتونوف حصل على 4.31% من الأصوات، ورئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي ليونيد سلوتسكي ـ 3.2% من الأصوات، ونائب رئيس مجلس الدوما فلاديسلاف دافانكوف (حزب "الناس الجدد") - 3.85% من الأصوات.