بوتين يفوز بالانتخابات بنسبة 87.28% من الأصوات بعد فرز 100% من أوراق الاقتراع
فاز فلاديمير بوتين بالانتخابات الرئاسية لروسيا الاتحادية بنسبة 87.28% من الأصوات، ونيكولاي خاريتونوف حصل على 4.31% من الأصوات، وفلاديسلاف دافانكوف - 3.85% من الأصوات، وليونيد سلوتسكي - 3.2% من الأصوات، وفقًا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية بعد فرز 100% من أوراق الاقتراع.
تم نشر بيانات نتائج التصويت في مركز معلومات لجنة الانتخابات المركزية، وتم فرز 100% من أوراق الاقتراع.
حصل المرشح والرئيس الحالي الروسي، فلاديمير بوتين (الذي رشح نفسه) على 87.28% من الأصوات، ورئيس لجنة مجلس الدوما لتنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي نيكولاي خاريتونوف حصل على 4.31% من الأصوات، ورئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي ليونيد سلوتسكي ـ 3.2% من الأصوات، ونائب رئيس مجلس الدوما فلاديسلاف دافانكوف (حزب "الناس الجدد") - 3.85% من الأصوات.