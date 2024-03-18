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القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يمنع رئيس الشاباك ورئيس "أمان" من لقاء مساعدة وزير الخارجية الأميركي التي تزور إسرائيل
2024-03-18 | 15:58
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القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يمنع رئيس الشاباك ورئيس "أمان" من لقاء مساعدة وزير الخارجية الأميركي التي تزور إسرائيل
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القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يمنع رئيس الشاباك ورئيس "أمان" من لقاء مساعدة وزير الخارجية الأميركي التي تزور إسرائيل
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الإسرائيلية:
نتنياهو
الشاباك
ورئيس
"أمان"
مساعدة
الخارجية
الأميركي
إسرائيل
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