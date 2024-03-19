أسعار النفط تعود إلى المنطقة الحمراء

تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم بعد أن سجلت في جلسة أمس أعلى مستوى منذ مطلع تشرين الثاني الماضي، بحسب "روسيا اليوم".

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" عند 82.56 دولارا للبرميل، بانخفاض نسبته 0.19% عن سعر التسوية السابق.



فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 86.70 دولارا للبرميل، بانخفاض نسبته 0.22% عن سعر الإغلاق السابق.



وجاء التراجع اليوم بعد صعود ملحوظ سجلته أسعار الخام في تعاملات أمس، إذ ارتفعت عقود خام "برنت" بنسبة 1.8% إلى 86.89 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الثاني الماضي. كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 1.95% إلى 82.16 دولارا للبرميل.