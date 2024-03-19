نتنياهو يستبعد غانتس من المفاوضات مع حماس
قال إعلام العدو، إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر إبعاد عضو مجلس الحرب بيني غانتس عن اتخاذ القرار في المفاوضات الجارية بشأن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس".
وأضافت صحيفة "إسرائيلية"، أن "نتنياهو أبلغ أعضاء مجلس الوزراء المصغر -في اجتماع عقد أمس- بأن التوجيهات لوفد المفاوضات سيحددها هو ووزير الحرب يوآف غالانت".
وتابعت أن مقربين من غانتس مستاؤون من القرار لكنهم لا يتوقعون انسحاب حزبه (معسكر الدولة) من مجلس الحرب حالياً.
وبحسب وسائل إعلام "إسرائيلية" فإن "العلاقة بين نتنياهو وغانتس -خلال الأيام الأخيرة- تعد الأسوأ منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي".