نتنياهو يستبعد غانتس من المفاوضات مع حماس

قال إعلام العدو، إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر إبعاد عضو مجلس الحرب بيني غانتس عن اتخاذ القرار في المفاوضات الجارية بشأن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس".