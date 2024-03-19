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نتنياهو: لا سبيل لتدمير حماس في رفح إلا بعملية برية للقوات الإسرائيلية
2024-03-19 | 09:47
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نتنياهو: لا سبيل لتدمير حماس في رفح إلا بعملية برية للقوات الإسرائيلية
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