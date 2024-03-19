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عربي و دولي

هنية: الاحتلال يسعى لتخريب مفاوضات الدوحة

2024-03-19 | 15:49
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هنية: الاحتلال يسعى لتخريب مفاوضات الدوحة
هنية: الاحتلال يسعى لتخريب مفاوضات الدوحة

إتهم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قوات الاحتلال الإسرائيلي بالسعي الى "تخريب المفاوضات" الجارية في الدوحة للتوصل الى هدنة، من خلال إطلاقها فجر الإثنين عملية شملت تطويق واقتحام مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

وقال هنية في بيان إن "ما تقوم به قوات الاحتلال الصهيوني في مجمع الشفاء الطبي... يعكس مسعى قادة الاحتلال لتخريب المفاوضات التي تجري في الدوحة" عبر وسطاء قطريين ومصريين.

واضاف هنية إن الهجوم على المجمع الطبي الأكبر في القطاع "يؤكد أن هذا العدو يحارب عودة الحياة إلى قطاع غزة ويسعى إلى تدمير كل مقومات الحياة الإنسانية. كما أن استهدافه لضباط وعناصر الشرطة والأجهزة الحكومية الإدارية في القطاع يوضح محاولته نشر الفوضى وإدامة سفك الدماء لأبناء شعبنا في غزة الصابرة".

وأضاف "وإننا نؤكد أن كل ذلك لن ينجح في تحقيق هذا المخطط الإجرامي وستبقى الحركة متمسكة بحقوق شعبنا ومطالبه الواضحة في وقف العدوان والانسحاب وعودة النازحين".

هنية: الاحتلال يسعى لتخريب مفاوضات الدوحة

عربي و دولي

اسماعيل هنية

الاحتلال

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