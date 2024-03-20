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عربي و دولي

"وفد واشنطن" أشعل التوتر بين نتنياهو وأجهزته الامنية!

2024-03-20 | 04:36
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&quot;وفد واشنطن&quot; أشعل التوتر بين نتنياهو وأجهزته الامنية!
"وفد واشنطن" أشعل التوتر بين نتنياهو وأجهزته الامنية!

التوترات بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته من جهة، وأجهزته الأمنية من جهة أخرى لا تنتهي.

ففي جديدها اليوم، نشب خلاف بين الأجهزة الأمنية ونتنياهو بسبب عدم علم قيادات الأمن بتوجه وفد إلى واشطن، إلا من خلال إعلان رسمي نشره البيت الأبيض قبل أيام.

إذ يبدو أن رئيس الحكومة استبعد الأجهزة الأمنية من المشاورات بشأن الوفود التي ستتوجه إلى واشنطن، بغية بحث مسألة اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع والاستماع إلى الخطط البديلة التي قد تقترحها الإدارة الأميركية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

فقد أكد كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية أنهم لم يعرفوا شيئاً بشأن إرسال الوفد إلا بعد إعلان البيت الأبيض.

إلى ذلك، أفادت مصادر مطلعة بأنه بعد نشر الإعلان الرسمي الأميركي، جرت محادثات بين أعضاء في المؤسسة الأمنية ومكتب رئيس الوزراء، لكن الأخير لم يكشف أي تفاصيل تتعلق بالوفد.
"وفد واشنطن" أشعل التوتر بين نتنياهو وأجهزته الامنية!

عربي و دولي

بنيامين نتنياهو

اسرائيل

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