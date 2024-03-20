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عربي و دولي

بوتين: لدينا وجهات نظرنا وخططنا الخاصة

2024-03-20 | 07:21
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بوتين: لدينا وجهات نظرنا وخططنا الخاصة
بوتين: لدينا وجهات نظرنا وخططنا الخاصة


قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن روسيا ستضمن أمن مناطقها الحدودية التي تتعرض للقصف بشكل متكرر من أوكرانيا.

وأضاف، في اجتماع مع نشطاء في الكرملين، أن روسيا لديها خططها الخاصة بشأن كيفية الرد لكنها لن تهاجم السكان والأهداف المدنية في أوكرانيا.

وأوضح بوتين: "لقد قلت أيضا لماذا يتخذ العدو مثل هذه الإجراءات. بالطبع، يمكننا الرد بالمثل (بالضربات) ضد البنية التحتية المدنية، وضد جميع الأهداف من هذا النوع التي يهاجمها العدو. لكن لدينا وجهات نظرنا الخاصة وخططنا في هذا الصدد. سنتبع ما حددناه".

وشدد الرئيس الروسي على أن المهمة الأساسية هي ضمان سلامة السكان. واختتم: "هناك طرق مختلفة، ليست سهلة، لكننا سنفعلها.. بالطبع سنعمل عليها".

وكانت جماعات روسية موالية لأوكرانيا شنت، مؤخرا، هجمات استهدفت المقاطعات الروسية المحاذية لأوكرانيا، خصوصا في منطقتي بيلغورود وكورسك.

وتصف روسيا هذه الجماعات بأنها "جماعات إرهابية أوكرانية"، فيما تقول كييف إنها قوات روسية معارضة لموسكو.

بوتين: لدينا وجهات نظرنا وخططنا الخاصة

عربي و دولي

روسيا

أوكرانيا

بوتين

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