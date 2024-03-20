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جيش الإحتلال يعلن تصفية قيادات بارزة من حماس

2024-03-20 | 08:56
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جيش الإحتلال يعلن تصفية قيادات بارزة من حماس
جيش الإحتلال يعلن تصفية قيادات بارزة من حماس

أعلن جيش الإحتلال يوم الأربعاء، أن قواته قامت بتصفية قيادات بارزة من حركة حماس في رفح، عبر عملية مشتركة مع جهاز الأمن الداخلي "شاباك".

وقال الجيش في بيان مشترك مع الـ"شاباك": "في يوم الاثنين، قامت طائرات مقاتلة تابعة للجيش، بناء على معلومات استخباراتية للجيش الإسرائيلي والشاباك، بتصفية عناصر بارزة من حماس في رفح، والذين ساعدوا جناحها العسكري في فرض سيطرته المستمرة، وكذلك العمليات في الميدان".

وأضاف إن قادة حماس الذين تمت تصفيتهم هم، سيد كتاب الخشاش، وأسامة حمد زاهر، ومحمد عودة الملاخي، رئيسا مكتب الطوارئ التابع لحماس في شمال وشرق رفح، وهادي أبو الروس كاسين ضابط العمليات.

كما جرى "تصفية نضال الوليد، رئيس مكتب طوارئ رفح التابع لحركة حماس، والذي أدار جميع عمليات الحركة في المنطقة، في غارة جوية الأسبوع الماضي".

وأوضح البيان المشترك على أن "القادة هم من كبار النشطاء ويمثلون قيادة حماس في رفح. وكجزء من مهامهم، أداروا أنشطة المنظمة الإرهابية في المناطق الإنسانية وكانوا مسؤولين عن التنسيق مع نشطاء حماس في الميدان"

جيش الإحتلال يعلن تصفية قيادات بارزة من حماس

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