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عربي و دولي

الأمم المتحدة تحذّر: السودان يواجه واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية

2024-03-20 | 16:55
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الأمم المتحدة تحذّر: السودان يواجه واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية
الأمم المتحدة تحذّر: السودان يواجه واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية

نبّهت مسؤولة في الأمم المتحدة، الأربعاء، من أن السودان حيث يلوح شبح المجاعة بعد نحو عام من الحرب، يواجه "واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في الذاكرة الحديثة"، منددة بتقاعس المجتمع الدولي.وقالت إيديم وسورنو، نيابة عن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، أمام مجلس الأمن: "من جميع النواحي وحجم الاحتياجات الإنسانية وعدد النازحين والمهددين بالجوع، يشهد السودان إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في الذاكرة الحديثة"، وفق فرانس برس.كما واستنكرت قائلة: "يحدث استهزاء إنساني في السودان، خلف ستار من الإهمال والتقاعس الدولي. وببساطة، نحن نخذل الشعب السوداني"، متحدثة عن "اليأس" الذي يعيشه السكان."توقع وفاة نحو 222 ألف طفل"كذلك أكدت أن سوء التغذية "يودي بالفعل بالأطفال".

وأشارت إلى أن "شركاءنا في المجال الإنساني يتوقعون وفاة حوالي 222 ألف طفل بسبب سوء التغذية خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة"، مشيرة أيضاً إلى خطر وفاة الأطفال الضعفاء بسبب أمراض يمكن الوقاية منها، في حين أن أكثر من 70% من المرافق الصحية خارجة عن الخدمة.بدوره، أوضح نائب مدير برنامج الأغذية العالمي كارل سكاو الأربعاء أنه "إذا أردنا الحؤول دون أن يشهد السودان أسوأ أزمة غذائية في العالم، فإن تنسيق الجهود أمر ملح وضروري"، محذراً من انزلاق السودانيين إلى مرحلة المجاعة مع حلول موسم العجاف في مايو.لا وقف للنار .

يُذكر أنه كان من المفترض أن يشهد شهر رمضان الحالي وقفاً لإطلاق النار بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو، إلا أن المساعي باءت بالفشل على الرغم من أن مجلس الأمن أقر مطلع الشهر الحالي (آذار 2024) مشروع قرار يدعو إلى هدنة برمضان، وأيدته 14 دولة. وأدى القتال منذ 15 نيسان 2023 إلى مقتل آلاف السودانيين ونزوح نحو 8 ملايين آخرين."انعدام أمن غذائي كارثي"فيما يواجه بالمجمل نحو 18 مليون سوداني خطر المجاعة، أي بزيادة 10 ملايين شخص مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعاني 730 ألف طفل من سوء التغذية الحاد.

وفي وثيقة إلى مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، حذر غريفيث من أن 5 ملايين سوداني قد يواجهون في غضون بضعة أشهر "انعدام أمن غذائي كارثياً" بسبب الحرب الدائرة في بلادهم.

الأمم المتحدة تحذّر: السودان يواجه واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية

عربي و دولي

السودان

حرب السودان

الأمم المتحدة

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