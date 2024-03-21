رئيس بلدية كييف: العاصمة الأوكرانية تعرضت لهجوم صاروخي روسي في ساعة مبكرة من صباح اليوم

اعلن رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كليتشكو إنها تعرضت لهجوم صاروخي روسي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، مما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص وإلحاق أضرار بمبان سكنية ومنشآت صناعية.

وذكر كليتشكو في تصريح له، أن وحدات الدفاع الجوي تعمل على صد الهجوم، مضيفا أن حطام الصواريخ يتساقط على مناطق متفرقة من المدينة. وأوضح "هناك بالفعل ثمانية جرحى جراء الهجوم". وتابع أن حطام صاروخ روسي سقط على عدة مبان سكنية ومواقع صناعية وروضة أطفال.



وأردف أن عمال الطوارئ هرعوا إلى مواقع في مناطق مختلفة من العاصمة وقاموا بإخماد عدة حرائق.



وهذا هو أول هجوم صاروخي كبير تتعرض له كييف منذ أسابيع، وشهدت كييف آخر الهجمات الروسية العنيفة نهاية كانون الثاني.