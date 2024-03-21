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اللجنة السداسية العربية تؤكد في بيانها المشترك رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم
2024-03-21 | 10:33
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اللجنة السداسية العربية تؤكد في بيانها المشترك رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم
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