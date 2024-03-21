مشروع قرار أميركي لوقف "فوري" لإطلاق النار في غزة

وكشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن المشروع في حديث لقناة "الحدث" ليل امس على هامش زيارته السعودية في محطة أولى من جولة شرق أوسطية يستكملها اليوم في مصر، وستقوده الى الكيان الاسرائيلي الجمعة.

لكن بلينكن، وفق ما اشارت وكالة الصحافة الفرنسية، اكد ان وقف اطلاق النار يجب ان يكون مرتبطا بالافراج عن "الرهائن المحتجزين" في غزة .

وقال بلينكن مساء لقناة "الحدث" السعودية إن واشنطن طرحت مشروع قانون في مجلس الأمن يتطرق الى وقف فوري للنار.

واضاف "قدمنا بالفعل مشروع قرار وهو معروض الآن أمام مجلس الأمن ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن، ونأمل بشدة أن يلقى دعما من الدول".

وحرص بلينكن على القول "بالطبع نقف الى جانب إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها... لكن في الوقت عينه، من الضروري أن نركز على المدنيين الذين يتعرضون للأذى ويعانون بشكل مروع، ونعطيهم الأولوية".