بالفيديو: لحظة إصابة مبنى بصاروخ مضاد للدروع في مستوطنة المطلة

نشرت وسائل إعلام الاحتلال فيديو يوثق لحظة إصابة مبنى بصاروخ مضاد للدروع في مستوطنة المطلة اليوم
وسائل اعلام الاحتلال تنشر فيديو يظهر لحظة إصابة مبنى بصاروخ مضاد للدروع في مستوطنة المطلة اليوم pic.twitter.com/u5fNS9PLro
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) March 21, 2024
نشرت وسائل إعلام الاحتلال فيديو يوثق لحظة إصابة مبنى بصاروخ مضاد للدروع في مستوطنة المطلة اليوم
وسائل اعلام الاحتلال تنشر فيديو يظهر لحظة إصابة مبنى بصاروخ مضاد للدروع في مستوطنة المطلة اليوم pic.twitter.com/u5fNS9PLro
تظهر المشاهد ملاحقة المسيّرة الشبان الفلسطينيين الأربعة وهم عزل واستهدافهم بعدة صواريخ حيث استشهد 2 منهم مع أول صاروخ ثم استشهد الثالث وبعده الرابع بصاروخين آخرين.
اعلن المتحدث باسم السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة اليوم أن الولايات المتحدة ستعرض غداً مشروع قرارها الذي يشدد على "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة على مجلس الأمن الدولي للتصويت عليه.
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن هناك إجماعا واضحا من دول المنطقة على أهمية وقف النار في غزة، مشيرا إلى أن أي عملية برية في رفح ستكون خطأ.