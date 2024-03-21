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عربي و دولي

بلينكن من القاهرة: نعمل مع مصر وقطر على مقترح قوي لوقف النار و"حماس" استجابت له

2024-03-21 | 15:38
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بلينكن من القاهرة: نعمل مع مصر وقطر على مقترح قوي لوقف النار و&quot;حماس&quot; استجابت له
بلينكن من القاهرة: نعمل مع مصر وقطر على مقترح قوي لوقف النار و"حماس" استجابت له

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن هناك إجماعا واضحا من دول المنطقة على أهمية وقف النار في غزة، مشيرا إلى أن أي عملية برية في رفح ستكون خطأ.

وأضاف وزير الخارجية الأميركي خلال مؤتمر صحافي مشتكر مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة  أن واشنطن، تعمل مع مصر وقطر على مقترح قوي لوقف النار وأن حماس استجابت له.

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة تواصل الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في غزة وسط محادثات مستمرة في الدوحة.

وأضاف بلينكن أنه لا يزال هناك عمل صعب للتوصل إلى اتفاق ولكن "ما زلت أعتقد أن ذلك ممكن".

وقال بلينكن إن "إسرائيل لا تزال بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة."

من جهته أكد وزير الخارجية المصري أن هناك توافقا على ضرورة ألا تقوم "إسرائيل" باقتحام رفح، فيما قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن بلاده لن تسمح بعملية برية "إسرائيلية" في المدينة.

وأضاف شكري انه "لا مجال للانتظار ولزيادة حجم المعاناة الإنسانية واستمرار الحرب في غزة".

بلينكن من القاهرة: نعمل مع مصر وقطر على مقترح قوي لوقف النار و"حماس" استجابت له

عربي و دولي

بلينكن

غزة

القاهرة

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