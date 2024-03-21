واشنطن تعلن التصويت غداً في الأمم المتحدة على مشروع قرارها من أجل وقف للنار في غزة
اعلن المتحدث باسم السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة اليوم أن الولايات المتحدة ستعرض غداً مشروع قرارها الذي يشدد على "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة على مجلس الأمن الدولي للتصويت عليه.
وقال نايت ايفانز في بيان بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية : "تعمل الولايات المتحدة جديا مع أعضاء المجلس منذ أسابيع عدة على قرار يدعم في شكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الهادفة الى ضمان وقف فوري لإطلاق النار في غزة في إطار اتفاق حول الرهائن".