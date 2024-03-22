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عربي و دولي

استراليا وبريطانيا تدعوان إلى "وقف فوري للقتال "في قطاع غزة

2024-03-22 | 03:33
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استراليا وبريطانيا تدعوان إلى &quot;وقف فوري للقتال &quot;في قطاع غزة
استراليا وبريطانيا تدعوان إلى "وقف فوري للقتال "في قطاع غزة

دعا وزراء الخارجية والدفاع في أستراليا وبريطانيا إلى "وقف فوري للقتال" في قطاع غزة في ختام اجتماع في أديليد في جنوب أستراليا.

وفي بيان مشترك، شدد الوزراء على "ضرورة" وضع حد فوري للقتال في قطاع غزة "للسماح بنقل المساعدة (الإنسانية) والإفراج عن الرهائن".

وبريطانيا عضو في مجلس الأمن الدولي الذي سيصوت اليوم على مشروع قرار أميركي يتضمن "وقفا فوريا لإطلاق النار" في قطاع غزة في إطار اتفاق حول الرهائن المحتجزين في غزة.

ويشدد النص الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة فرانس برس على "الحاجة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار لحماية المدنيين من الجانبين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية".

من جهة أخرى نددت  لندن وكانبيرا في البيان المشترك "بالغزو الكثيف وغير القانوني وغير الأخلاقي لأوكرانيا" من جانب روسيا وحضتا موسكو على سحب قواتها.

وجاء في البيان "دعا الوزراء كل الذين يقيمون علاقات وثيقة مع روسيا ولا سيما الصين إلى عدم مساعدة روسيا على مواصلة حربها غير القانونية بأي طريقة من الطرق".

وتشارك أستراليا والمملكة المتحدة إلى جانب الولايات المتحدة في تحالف اوكوس الدفاعي الناشئ الذي شكل في أيلول 2021 للجم توسع الصين العسكري في منطقة آسيا المحيط الهادئ.

استراليا وبريطانيا تدعوان إلى "وقف فوري للقتال "في قطاع غزة

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