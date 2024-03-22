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وسائل إعلام الاحتلال : إطلاق صاروخ من مروحية تجاه منفذ عملية إطلاق النار قرب رام الله والتي ادت الى اصابة 4 جنود
2024-03-22 | 04:16
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وسائل إعلام الاحتلال : إطلاق صاروخ من مروحية تجاه منفذ عملية إطلاق النار قرب رام الله والتي ادت الى اصابة 4 جنود
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