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عربي و دولي

بالفيديو - مقاوم فلسطيني يهاجم حافلة مستوطنين في رام الله واصابة 4 جنود

2024-03-22 | 04:20
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بالفيديو - مقاوم فلسطيني يهاجم حافلة مستوطنين في رام الله واصابة 4 جنود
بالفيديو - مقاوم فلسطيني يهاجم حافلة مستوطنين في رام الله واصابة 4 جنود

كان مقاومون أطلقوا النار صباح اليوم تجاه حافلة للمستوطنين قرب قرية دير بزيغ غرب رام الله بالضفة الغربية

أصيب 4  جنود من قوات الاحتلال بجروح خلال اشتباكات متواصلة منذ ساعات عدة غرب رام الله في الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام الاحتلال أن 4 جنود أصيبوا بعملية إطلاق النار  حالة احدهم حرجة فيما استمر الاشتباك لأكثر من 4 ساعات غرب رام الله.

وكان مقاومون أطلقوا النار، صباح اليوم تجاه حافلة للمستوطنين قرب قرية دير بزيغ غرب رام الله بالضفة الغربية.

 
 

ونقلت إذاعة العدو عن جيش الاحتلال أن مسلحا أو أكثر أطلقوا النار تجاه حافلة مستوطنين بمنطقة قرب مستوطنتي “دوليف” و”طلمون”.

وعقب العملية، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة إلى المنطقة وشرعت بعمليات تفتيش واسعة في أراضي بلدتي دير ابزيغ وكفر نعمة، ومنعت اقتراب الصحفيين، وشاركت طائرة مروحية عسكرية بعملية الملاحقة.

الى ذلك قال شهود عيان للأناضول، إن الجيش الإسرائيلي يحاصر موقعا بين بلدتي كفر نعمة ودير بزيغ، حيث يُسمع صوت إطلاق نار متبادل.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl"><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#شاهد</a> | اسعافات اسـرائيلية تصل إلى موقع عملية إطلاق النـار غرب رام الله <a href="https://t.co/EKOjdzoCtD">pic.twitter.com/EKOjdzoCtD</a></p>&mdash; المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) <a href="https://twitter.com/PalinfoAr/status/1771069881552605685?ref_src=twsrc%5Etfw">March 22, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
 

وأشار الشهود إلى مشاركة طائرات مروحية في العملية الإسرائيلية، كما تناقل فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لإطلاق الطائرات الرصاص باتجاه أهدافها.

وفي تطور آخر آخر أطلقت طائرات الاحتلال صاروخًا في موقع عملية إطلاق النار قرب قرية كفر نعمة غربي رام الله.

بالفيديو - مقاوم فلسطيني يهاجم حافلة مستوطنين في رام الله واصابة 4 جنود

عربي و دولي

رام الله

اطلاق نار

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Aljadeed
بلينكن يصل إلى الكيان الإسرائيلي لإجراء محادثات بشأن صفقة التبادل
وسائل إعلام الاحتلال : إطلاق صاروخ من مروحية تجاه منفذ عملية إطلاق النار قرب رام الله والتي ادت الى اصابة 4 جنود

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