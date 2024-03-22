الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

"عواقبها وخيمة"... موسكو تحذر الاتحاد الأوروبي

2024-03-22 | 08:51
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;عواقبها وخيمة&quot;... موسكو تحذر الاتحاد الأوروبي
"عواقبها وخيمة"... موسكو تحذر الاتحاد الأوروبي

حذر الكرملين الروسي، الجمعة، الاتحاد الأوروبي من فرض رسوم على الحبوب الروسية واستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "إذا تمّ تنفيذ هذه القرارات المتعلقة بالأصول، فستكون لها عواقب وخيمة للغاية على من اتخذوها".

ورداً على سؤال بشأن نية الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية على الحبوب الروسية، قال "سيعاني المستهلكون الأوروبيون بالتأكيد" جراء ذلك.

واقترحت المفوضية الأوروبية الجمعة فرض رسوم جمركية "باهظة" على المنتجات الزراعية الروسية المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي والمعفية بشكل واسع منها راهناً، لحرمان موسكو من "مصدر عائدات" لتمويل حربها على أوكرانيا.

ويأتي ذلك غداة قرار اتخذته الدول الأعضاء في التكتل المجتمعة في قمة في بروكسل الخميس، بشأن "المضي قدماً" في مخطط استخدام أرباح أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لتسليح لأوكرانيا.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الخميس خلال مؤتمر صحافي "نحن مصمّمون على التحرّك بسرعة كبيرة حتى نتمكّن من استخدام جزء من هذه الأموال لدعم أوكرانيا".

وتراوح فوائد حوالي 200 مليار يورو (216.4 مليار دولار) من الأصول المجمّدة بين 2.5 و3 مليارات يورو سنوياً، وفق مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

ويريد الأوروبيون استخدام هذه المبالغ  لتسليح أوكرانيا.

"عواقبها وخيمة"... موسكو تحذر الاتحاد الأوروبي

عربي و دولي

روسيا

أوكرانيا

الإتحاد الأوروبي

الكرملين

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مجلس الأمن يبدأ التصويت على مشروع قرار أميركي حول غزة
بلينكن يشارك في اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي

اقرأ ايضا في عربي و دولي

فرنسا تعمل على صياغة مشروع قرار جديد لوقف القتال بغزة
11:47

فرنسا تعمل على صياغة مشروع قرار جديد لوقف القتال بغزة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، إن بلاده ستعمل على صياغة قرار جديد بالأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة بعد استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد قرار اقترحته الولايات المتحدة.

11:47

فرنسا تعمل على صياغة مشروع قرار جديد لوقف القتال بغزة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، إن بلاده ستعمل على صياغة قرار جديد بالأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة بعد استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد قرار اقترحته الولايات المتحدة.

"ستبقى عالقاً في غزة"... تحذير شديد اللهجة من بلينكن لنتنياهو
10:35

"ستبقى عالقاً في غزة"... تحذير شديد اللهجة من بلينكن لنتنياهو

وجه وزير الخارجية الأميركي تحذيرا شديد اللهجة لرئيس الوزراء نتنياهو وأعضاء حكومة الحرب خلال اجتماعهم، بحسب موقع "والا الإسرائيلي".

10:35

"ستبقى عالقاً في غزة"... تحذير شديد اللهجة من بلينكن لنتنياهو

وجه وزير الخارجية الأميركي تحذيرا شديد اللهجة لرئيس الوزراء نتنياهو وأعضاء حكومة الحرب خلال اجتماعهم، بحسب موقع "والا الإسرائيلي".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024