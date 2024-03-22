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عربي و دولي

فرنسا تعمل على صياغة مشروع قرار جديد لوقف القتال بغزة

2024-03-22 | 11:47
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فرنسا تعمل على صياغة مشروع قرار جديد لوقف القتال بغزة
فرنسا تعمل على صياغة مشروع قرار جديد لوقف القتال بغزة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، إن بلاده ستعمل على صياغة قرار جديد بالأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة بعد استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد قرار اقترحته الولايات المتحدة.

وقال ماكرون في ختام اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل"بعد استخدام روسيا والصين حق النقض قبل دقائق قليلة، سنستأنف العمل على مشروع قرار الفرنسي في مجلس الأمن وسنعمل مع شركائنا الأميركيين والأوروبيين والعرب للتوصل إلى اتفاق".

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية أمس الخميس إنها بدأت صياغة قرار مع دبلوماسيين، قائلة إنهم سيطرحون مسودة إذا لم يتم إقرار القرار الأميركي.

استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) على مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن يدعو لوقف فوري للقتال في غزة مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن لدى حماس.

وقال ممثل روسيا في مجلس الأمن إن الغاية من القرار الأميركي كسب الوقت وهدفه مسيّس كي تفلت إسرائيل من العقاب.

وردت ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن بأن الفيتو الروسي "قرار دنيء لأنهم يريدوننا أن نفشل".

وكانت روسيا عبرت في وقت سابق عن عدم رضاها عن "أي شيء لا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار" في غزة.

فرنسا تعمل على صياغة مشروع قرار جديد لوقف القتال بغزة

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