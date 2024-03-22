بلينكن: الهجوم على رفح يهدد بعزل إسرائيل عن العالم

أشار نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف، تعليقًا على الهجوم المسلح في موسكو، إلى أنّ" "الإرهابيين لا يفهمون إلا الانتقام. لن تساعد أي محاكمات أو تحقيقات إذا لم يتم التصدي للقوة بالقوة، والقتل بالإعدام الشامل للإرهابيين".



