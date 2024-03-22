بلينكن: الهجوم على رفح يهدد بعزل إسرائيل عن العالم

أشار نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف، تعليقًا على الهجوم المسلح في موسكو، إلى أنّ" "الإرهابيين لا يفهمون إلا الانتقام. لن تساعد أي محاكمات أو تحقيقات إذا لم يتم التصدي للقوة بالقوة، والقتل بالإعدام الشامل للإرهابيين".
أشار مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك، في تصريح، إلى أنّ أوكرانيا "لا علاقة لها" بالهجوم المسلح على قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو، والذي تسبب بمقتل 40 شخصًا وسقوط أكثر من 100 جريح.
كرر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، تحذير إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من شن إسرائيل هجوما بريا كبيرا في رفح.