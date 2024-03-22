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عربي و دولي

تحذير جديد من بلينكن لنتنياهو: هجوم رفح يهدد إسرائيل بالعزلة

2024-03-22 | 15:36
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تحذير جديد من بلينكن لنتنياهو: هجوم رفح يهدد إسرائيل بالعزلة
تحذير جديد من بلينكن لنتنياهو: هجوم رفح يهدد إسرائيل بالعزلة

​كرر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، تحذير إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من شن إسرائيل هجوما بريا كبيرا في رفح.

وأكد بلينكن قبل ركوبه الطائرة للمغادرة، بعد يوم من الاجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين في تل أبيب، أن "أمريكا تشارك إسرائيل هدفها المتمثل في تصفية حركة "حماس" الفلسطينية، وضمان أمنها على المدى الطويل، ولكن عملية رفح "ليست الطريقة المناسبة لتحقيق ذلك"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" التابعة للعدو الإسرائيلي. 

كما أضاف بلينكن على مدرج مطار بن غوريون: "إن اجتياح رفح يخاطر بقتل المزيد من المدنيين، ويخاطر بإحداث قدر أكبر من الفوضى في إيصال المساعدات الإنسانية، كما أن الخطوة تخاطر بعزل إسرائيل بشكل أكبر حول العالم، وتعرّض أمنها ومكانتها للخطر على المدى الطويل". 

تحذير جديد من بلينكن لنتنياهو: هجوم رفح يهدد إسرائيل بالعزلة

عربي و دولي

أنتوني بلينكن

إسرائيل

حماس

رفح

أميركا

نتنياهو

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