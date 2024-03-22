ولفت إلى أنّه "فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت في مدينة كروكوس في الضواحي الروسية، حيث وقعت أحداث معيّنة اليوم، بعض عمليات إطلاق النار وبعض الأعمال الإرهابية من قبل أشخاص مجهولين، فلنكن واضحين، لا علاقة لأوكرانيا على الإطلاق بهذه الأحداث".