الرئاسة الأوكرانية وصفت الهجوم في موسكو بـ"الإرهابي": لا علاقة لنا بهذه الأحداث
أشار مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك، في تصريح، إلى أنّ أوكرانيا "لا علاقة لها" بالهجوم المسلح على قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو، والذي تسبب بمقتل 40 شخصًا وسقوط أكثر من 100 جريح.
ولفت إلى أنّه "فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت في مدينة كروكوس في الضواحي الروسية، حيث وقعت أحداث معيّنة اليوم، بعض عمليات إطلاق النار وبعض الأعمال الإرهابية من قبل أشخاص مجهولين، فلنكن واضحين، لا علاقة لأوكرانيا على الإطلاق بهذه الأحداث".