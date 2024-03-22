بالفيديو - بـ "لحى سوداء" ودون أقنعة.. معلومات عن منفذي هجوم موسكو!

وفتحت مجموعة من الرجال المسلحين ، ثلاثة على الأقل، النار على قاعة للحفلات الموسيقية في إحدى ضواحي موسكو ليلة الجمعة، وفقا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB).

وبحسب موقع تلفزيون روسيا اليوم الحكومي، وصف شهود عيان منفذي إطلاق النار بأنهم رجال بلحى سوداء يرتدون سترات مضادة للرصاص ويحملون أسلحة رشاشة.

وأظهر مقطع فيديو تم نشره عبر الإنترنت رجلين ملثمين على الأقل يدخلان قاعة مدينة كروكوس، وأطلق أحدهما النار بشكل متكرر مما بدا أنها بندقية هجومية.

وبحسب صحفي كان في قاعة كروكوس سيتي وقت الهجوم، فقد ألقيت قنبلة يدوية أو قنبلة حارقة بعد إطلاق النار وتسببت في نشوب حريق.