فرنسا تدين الهجوم على المركز التجاري في موسكو وتصفه بـ"البغيض"

أمين عام الأمم المتحدة: جئت إلى رفح لتسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين في غزة

أمين عام الأمم المتحدة: جئت إلى رفح لتسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين في غزة