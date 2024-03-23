أميركا: نفذنا ضربات دفاعا عن النفس ضد منشآت للحوثيين‭ ‬في اليمن



قالت القيادة المركزية الأميركية إن القوات الأميركية نفذت ضربات دفاعا عن النفس ضد ثلاث منشآت تخزين تحت الأرض تابعة للحوثيين في المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن.

وأضافت في بيان على موقع" إكس"، اوردته "رويترز": أن الضربات" استهدفت القدرات التي يستخدمها الحوثيون لتهديد ومهاجمة السفن البحرية والسفن التجارية في المنطقة".

وقالت:" إن "قوات القيادة المركزية الأميركية دمرت أربع طائرات مسيرة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن ضمن إجراء للدفاع عن النفس".

وجاء في البيان أنه “لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل الولايات المتحدة أو التحالف أو السفن التجارية”.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية أن ضرباتها على منشآت التخزين كانت “ضرورية لحماية قواتنا وضمان حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية”.