مسؤول روسي: إذا ثبت تورط أوكرانيا بهجوم "كروكوس" سنرد عليهم بشكل واضح على الأرض

بوتين: إلقاء القبض على كافة منفذي هجوم كروكوس وضاعفنا الأمن لمنع وقوع أي هجمات أخرى

بوتين: إلقاء القبض على كافة منفذي هجوم كروكوس وضاعفنا الأمن لمنع وقوع أي هجمات أخرى

بوتين: إلقاء القبض على كافة منفذي هجوم كروكوس وضاعفنا الأمن لمنع وقوع أي هجمات أخرى

أمين عام الأمم المتحدة: جئت إلى رفح لتسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين في غزة