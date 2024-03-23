" لا أحد يستطيع زعزعة أمن واستقرار روسيا"... أول تعليق لبوتين عقب هجوم موسكو

وتوعد بوتين في كلمة له بمعاقبة كل المسؤولين عن هجوم كروكوس، واصفا الهجوم بالإرهابي والوحشي.

وعلق بوتين على هجوم كروكوس قائلا: لا أحد يستطيع زعزعة أمن واستقرار روسيا، مشيرا إلى أنه تم إلقاء القبض على كافة منفذي هجوم ومضاعفة الأمن لمنع وقوع أي هجمات أخرى.

وأعلن بوتين الأحد يوم حداد وطني، وقال في كلمة متلفزة للأمة "أتحدث إليكم اليوم بشأن العمل الإرهابي الدموي الهمجي الذي راح ضحيته عشرات الأشخاص الأبرياء المسالمين... أعلن يوم 24 مارس يوم حداد وطني".

وأكّدت أجهزة الأمن الروسية اليوم السبت، أن المشتبه بهم في الهجوم على صالة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو الجمعة كانت لديهم "جهات اتصال" في أوكرانيا إلى حيث كانوا يعتزمون الفرار.

وأوردت وكالة "تاس" للأنباء نقلاً عن أجهزة الأمن الروسية قولها "بعد تنفيذ الهجوم الإرهابي، كان المجرمون يعتزمون عبور الحدود الروسية الأوكرانية وكانت لديهم جهات اتصال مناسبة على الجانب الأوكراني".

أبلغ مدير جهاز الأمن الفيدرالي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصا، من بينهم 4 إرهابيين، نفذوا الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي هول"؛ وذلك حسبما أعلن المكتب الإعلامي في الكرملين، فيما أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأن حصيلة قتلى الهجوم في موسكو ارتفعت إلى 115.