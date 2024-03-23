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عربي و دولي

نائب رئيسة وزراء إيطاليا: ماكرون يُشكّل "خطرًا" على أوروبا

2024-03-23 | 14:26
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نائب رئيسة وزراء إيطاليا: ماكرون يُشكّل &quot;خطرًا&quot; على أوروبا
نائب رئيسة وزراء إيطاليا: ماكرون يُشكّل "خطرًا" على أوروبا

اتّهم نائب رئيسة الوزراء الإيطالية ماتيو سالفيني، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتعريض أوروبا للخطر برفضه استبعاد إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.

تصريحات سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف والمنضوي في الائتلاف الحكومي الذي ترأسه رئيس البلاد جورجيا ميلوني، جاءت خلال تجمّع أقيم في روما لقادة أوروبيين يمينيين وقوميين لحشد الدعم تحضيرًا للانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي المقرّرة في حزيران.

وذكر سالفيني خلال التجمّع الذي نظّمه تكتّل الهوية والديموقراطية في البرلمان الأوروبي، أن اقتراح ماكرون خلال الشهر الماضي إرسال قوات إلى أوكرانيا "شديد الخطورة وفيه إفراط وغير متوازن".

وقال سالفيني في كلمته التي شدّد فيها بشكل كبير على قيم العائلات المحافظة، "أعتقد أن الرئيس ماكرون بكلماته، يشكّل خطرا على بلدنا وقارتنا"، مضيفًا "المشكلة لا تكمن في الأمهات والآباء بل في دعاة حرب على غرار ماكرون يتحدّثون عن الحرب وكأن لا مشكلة حاليًا"، موضحًا "أنني لا أريد أن نترك لأولادنا قارة تستعد للدخول في حرب عالمية ثالثة". 

نائب رئيسة وزراء إيطاليا: ماكرون يُشكّل "خطرًا" على أوروبا

عربي و دولي

ماتيو سالفيني

إيمانويل ماكرون

أوكرانيا

فرنسا

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