بوتين والأسد يتفقان على تكثيف الاتصالات في مجال مكافحة الإرها ب

وجاء في بيان للكرملين أن "رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد أدان بشدة، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس فلاديمير بوتين، الهجوم الإرهابي في كروكوس سيتي هول، وأكد مشاطرة الشعب السوري الشعب الروسي الألم والحزن، وأعرب عن تمنياته بالتماسك لذوي وأصدقاء الضحايا وبالشفاء العاجل للمصابين".

وأضاف الكرملين أن الرئيسين اتفقا على تكثيف الاتصالات في مجال مكافحة الإرهاب، كما ناقشا الوضع في الشرق الأوسط وسوريا، التي تواجه بدورها تهديد الإرهاب.

وبحسب بيان الرئاسة السورية، أشار الأسد خلال المكالمة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها روسيا للإرهاب عبر تاريخها، وكانت تخرج منتصرة في كل مرة.