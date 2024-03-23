زيلينسكي يرد على تصريحات بوتين بشأن "مذ بحة موسكو"

وأضاف زيلينسكي أنه كان "من المتوقع تماما" أن يظل بوتين صامتا لمدة 24 ساعة قبل ربط الواقعة بأوكرانيا مشيرا إلى أن مئات الآلاف من "الإرهابيين" الذين أرسلهم بوتين للقتال والقتل في الحرب في أوكرانيا هو عدد "كاف بالتأكيد" لوقف الإرهابيين في الداخل.

وتابع قائلا إن "ما حدث بالأمس في موسكو واضح: بوتين والأوغاد الآخرون يحاولون فقط إلقاء اللوم على طرف آخر. لديهم دائما الأساليب نفسها".

وصرّح الرئيس بوتين في خطاب متلفز في وقت سابق السبت أن المسلحين الأربعة الذين اعتقلوا إثر الهجوم كانوا "متجهين نحو أوكرانيا حيث، وفقا لمعلومات أولية، كانت لديهم نافذة عبور للحدود".