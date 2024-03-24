المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف مقر وزارة الحرب الاسرائيلية في ابيب
المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف مقر وزارة الحرب الاسرائيلية في ابيب
اعلنت المقاومة الاسلامية في العراق ان "مجاهديها استهدفوا فجر اليوم بواسطة الطيران المسيّر ، مبنى مقر وزارة دفاع الكيان الصهيوني بأراضينا المحتلة ، وتأتي هذه العملية النوعية في هذه الليالي المباركة لتؤكد استمرارنا بدك معاقل الاعداء واستكمالنا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال ، التي ستتصاعد خلال شهر رمضان المبارك ، نصرةً لاهلنا في غزة ، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل."