المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف مقر وزارة الحرب الاسرائيلية في ابيب

اعلنت المقاومة الاسلامية في العراق ان "مجاهديها استهدفوا فجر اليوم بواسطة الطيران المسيّر ، مبنى مقر وزارة دفاع الكيان الصهيوني بأراضينا المحتلة ، وتأتي هذه العملية النوعية في هذه الليالي المباركة لتؤكد استمرارنا بدك معاقل الاعداء واستكمالنا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال ، التي ستتصاعد خلال شهر رمضان المبارك ، نصرةً لاهلنا في غزة ، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل."