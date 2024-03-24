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عربي و دولي

الاحتلال يشدد إجراءاته في عيد "المساخر" اليهودي ومستوطنون يقتحمون المسجد الاقصى

2024-03-24 | 03:52
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الاحتلال يشدد إجراءاته في عيد &quot;المساخر&quot; اليهودي ومستوطنون يقتحمون المسجد الاقصى
الاحتلال يشدد إجراءاته في عيد "المساخر" اليهودي ومستوطنون يقتحمون المسجد الاقصى

اقتحم عدد كبير من المستوطنين باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال في أول أيام ما يسمى عيد "المساخر اليهودي بوريم".

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، باقتحام عشرات المستعمرين الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، في أول أيام العيد وسط تنكّر مستعمرين متطرفين من جماعات المعبد بزي "كهنة المعبد"، تكريسا للحضور الديني اليهودي المتطرف في الأقصى.

وأضافت دائرة الاوقاف الاسلامية أن المستعمرين نفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية، بحماية شرطة الاحتلال، كما اقتحمت قوات الاحتلال المصلى القبلي لتأمين اقتحام المستعمرين للمسجد الأقصى المبارك.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" عن شهود عيان أن شرطة الاحتلال قامت بتشديد الاجراءات على أبواب الأقصى، وأبواب القدس القديمة الرئيسيه، وأرجعت الشبان ولم تسمح لهم بالدخول إلى الاقصى في هذه الأثناء.

الاحتلال يشدد إجراءاته في عيد "المساخر" اليهودي ومستوطنون يقتحمون المسجد الاقصى

عربي و دولي

المسجد الاقصى

مستوطنون

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Aljadeed
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