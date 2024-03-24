الاحتلال يشدد إجراءاته في عيد "المساخر" اليهودي ومستوطنون يقتحمون المسجد الاقصى

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، باقتحام عشرات المستعمرين الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، في أول أيام العيد وسط تنكّر مستعمرين متطرفين من جماعات المعبد بزي "كهنة المعبد"، تكريسا للحضور الديني اليهودي المتطرف في الأقصى.

وأضافت دائرة الاوقاف الاسلامية أن المستعمرين نفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية، بحماية شرطة الاحتلال، كما اقتحمت قوات الاحتلال المصلى القبلي لتأمين اقتحام المستعمرين للمسجد الأقصى المبارك.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" عن شهود عيان أن شرطة الاحتلال قامت بتشديد الاجراءات على أبواب الأقصى، وأبواب القدس القديمة الرئيسيه، وأرجعت الشبان ولم تسمح لهم بالدخول إلى الاقصى في هذه الأثناء.