مسلحون يهاجمون مركزا للشرطة في أرمينيا

وأضافت أنه بحسب المعلومات الأولية، أصيب اثنان من الرجال الثلاثة نتيجة انفجار قنابل يدوية كانت بحوزتهم.

وذكر تقرير أن الرجل الثالث لا يزال خارج مركز الشرطة ومعه أيضا قنبلة يدوية.

وأوضحت وكالة تاس الروسية للأنباء أن قائد قوة الشرطة يتفاوض معه.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء في وقت سابق اليوم عن وسائل إعلام محلية قولها إن المسلحين ربما يكونوا منتمين إلى منظمة (كومبات براذرهود)، التي ألقت الشرطة القبض على 50 فردا منها في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

لكن المنظمة نفت في وقت لاحق صحة التقارير التي تحدثت عن تورطها. ونقلت خدمة سبوتنيك أرمينيا الإخبارية عن المنظمة قولها إنه لا علاقة لها بهذه الواقعة.