"أي نقل قسري للسكان من رفح يعتبر جريمة حرب"... تهديد فرنسي لنتنياهو

وكرر ماكرون خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو دعوته إلى "وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة"، و"دان بشدة الإعلانات "الإسرائيلية" الأخيرة بشأن الاستيطان". وكانت "إسرائيل" أعلنت الجمعة مصادرة 800 هكتار من الأراضي في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة بهدف بناء مستوطنات جديدة.

وأبلغ ماكرون رئيس الوزراء "الإسرائيلي" نيته تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف فوري ومستدام لإطلاق النار".

وأسقطت موسكو وبكين باستعمال حق النقض (الفيتو) مشروع قرار مماثلا تقدمت به واشنطن الجمعة، ونددت موسكو خصوصا بـ"مسرحية معتادة تنطوي على نفاق".

أدت خمسة أشهر ونصف شهر من الحرب المدمرة إلى وضع إنساني كارثي في قطاع غزة.

وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة أن تفتح "إسرائيل" "بدون تأخير وبدون شروط جميع المعابر البرية القائمة مع قطاع غزة".

واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر بعد هجوم غير مسبوق لحماس أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 1160 شخصا، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

كما خطف نحو 250 شخصا، لا يزال 130 منهم رهائن في غزة، ويعتقد أن 33 منهم لقوا حتفهم، وفق نفس المصدر.

وردت "إسرائيل" بهجوم على غزة، تسبب بمقتل 32226 فلسطينيا، معظمهم من النساء والأطفال، وفق أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة في القطاع.