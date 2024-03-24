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عربي و دولي

فرنسا ترفع مستوى الاستعدادات الأمنية بعد رصد تهديدات

2024-03-24 | 16:50
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فرنسا ترفع مستوى الاستعدادات الأمنية بعد رصد تهديدات
فرنسا ترفع مستوى الاستعدادات الأمنية بعد رصد تهديدات
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فرنسا ترفع مستوى الاستعدادات الأمنية بعد رصد تهديدات

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