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بالصور - احدهم حلاق وعمره 19 عاماً.. محكمة موسكو تكشف حقائق عن إرهابيي هجوم "كروكوس"

2024-03-25 | 03:36
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بالصور - احدهم حلاق وعمره 19 عاماً.. محكمة موسكو تكشف حقائق عن إرهابيي هجوم &quot;كروكوس&quot;
بالصور - احدهم حلاق وعمره 19 عاماً.. محكمة موسكو تكشف حقائق عن إرهابيي هجوم "كروكوس"

تلقت المحكمة الروسية امس من هيئة التحقيق في البلاد طلبا بسجن 4 من المشاركين في الهجوم الارهابي على قاعة "كروكوس سيتي هول" في كراسنوغورسك بضواحي موسكو، والذي ادى الى مقتل 137 شخصا.

ووفقا للمحكمة، اتهم اثنان من المشاركين بالهجوم، وهما راشاباليزودا سيداكرامي مورودالي وميرزويف داليرجون، بتهمة "هجوم إرهابي"، بحسب وكالة "تاس".

وبحسب الوكالة فإن داليرجون هو مواطن من طاجيكستان، وقال ردا على السؤال من القاضي: "أنا مواطن من طاجيكستان"، وتم التأكيد من المحكمة أن ميرزويف اعترف تماما بذنبه.

كذلك، اتهمت هيئة التحقيق الروسية اثنين آخرين من المشاركين، هما فايزوف محمد سوبير وفريدوني شمس الدين، بتهمة "هجوم إرهابي"، وقد تم نقلهما إلى المحكمة.

وفي وقت سابق امس وصل المشتبه بمشاركتهما في الهجوم الدامي إلى محكمة موسكو الجزئية ، وكانت السلطات الروسية تحدثت عن اعتقال ما مجموعه 11 شخصا، بينهم أربعة مهاجمين، على صلة بالهجوم.

وكان  الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة الفائت حيث اقتحم عدد من الرجال يرتدون ملابس مموهة المبنى وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت انفجارات عدة واندلع حريق. وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق، فقد سقط 137 شخصا ضحايا الهجوم الإرهابي.

وفي ما يلي معلومات عن الارهابيين الرابعة الموقوفين بحسب ما اشارت مواقع ووسائل اعلام روسية: 
 
بالصور - احدهم حلاق وعمره 19 عاماً.. محكمة موسكو تكشف حقائق عن إرهابيي هجوم "كروكوس"

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