ماكرون: اقترحنا على روسيا التعاون في مكافحة الإرهاب

أعلنت النيابة العامة المصرية، الاثنين، إحالة سائق بشركة أوبر إلى محكمة الجنايات بعد أيام قليلة من وفاة فتاة متأثرة من إصاباتها بعد قفزها من سيارة كان يقودها خلال تحركها على طريق سريع.