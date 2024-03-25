إخلاء 900 شخص من مركز بيروغوف الطبي في موسكو بعد تهديد بحدوث انفجار

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مقتل 405 عسكريين أوكرانيين خلال 24 ساعة في مواجهات على عدة اتجاهات للجبهة وتدمير عشرات المسيرات والصواريخ والقذائف والعتاد والأسلحة التابعة للعدو.
أعلنت النيابة العامة المصرية، الاثنين، إحالة سائق بشركة أوبر إلى محكمة الجنايات بعد أيام قليلة من وفاة فتاة متأثرة من إصاباتها بعد قفزها من سيارة كان يقودها خلال تحركها على طريق سريع.
دافع الأمين العام العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مؤكدا أنها "بصيص النور الوحيد لملايين" اللاجئين الفلسطينيين و"شريان حياة للأمل والكرامة" وسلبها سيكون "أمرا قاسيا لايمكن إستيعابه".