الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

اليابان والولايات المتحدة تناقشان سبل تعزيز تعاونهما في القيادة والسلطة

2024-03-25 | 07:15
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
اليابان والولايات المتحدة تناقشان سبل تعزيز تعاونهما في القيادة والسلطة
اليابان والولايات المتحدة تناقشان سبل تعزيز تعاونهما في القيادة والسلطة

تبحث اليابان والولايات المتحدة سبل تعزيز التعاون العسكري بينهما، على ما أعلن المتحدث باسم الحكومة اليابانية الاثنين، مؤكداً معلومات أوردتها وسائل اعلام تشير إلى تعزيز العمليات العسكرية الأميركية في الأرخبيل لمواجهة نفوذ الصين

وقال المتحدث يوشيماسا هاياشي للصحافيين إن "اليابان والولايات المتحدة تناقشان سبل تعزيز تعاونهما في القيادة والسلطة لتحسين التآزر والاستعداد".

وأضاف "أعتقد أنه لم يتم اتخاذ أي قرار يتعلق بهيكلية الجانب الأميركي، ولا سيما بتعزيز مهام القوات الأميركية في اليابان". 

وكانت صحيفة فايننشال تايمز ووسائل إعلام يابانية قد نقلت عن مصادر دبلوماسية قولها إن مراجعة الاتفاقية الأمنية بين الحليفين سيتم الإعلان عنها في القمة الأميركية اليابانية المقرر عقدها الشهر المقبل في واشنطن.

وذكرت وسائل الاعلام أن الهدف المنشود هو مواجهة التوسع العسكري للصين ونفوذها السياسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ويتمركز حالياً 54 ألف موظف عسكري أميركي في القواعد في اليابان.

وتعمل اليابان على زيادة إنفاقها الدفاعي لتلبية معيار حلف شمال الأطلسي (الناتو) بنسبة 2% من إجمالي ناتجها المحلي بحلول عام 2027، وحذرت من أن الصين تمثل " أكبر تحد استراتيجي" لأمنها.

واشارت صحيفة يوميوري اليابانية الاثنين إلى أنه من المحتمل تشكيل فريق أميركي ياباني دائم في اليابان لضمان تنسيق عسكري أوثق، بينما تتعامل اليابان حالياً مع القيادة الأميركية في المحيطين الهندي والهادئ المتمركزة في هاواي لاتخاذ قرارات مختلفة

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز، من جانبها، أن "البنتاغون لم يتخذ قرارا بعد"، لكن اليابان والولايات المتحدة ترغبان في تعزيز علاقاتهما "للرد على ما تعتبرانه تهديدا متزايدا من الصين". 

ووصفت الصحيفة هذه الخطط بأنها "أكبر تحسن في التحالف الأمني (بين الولايات المتحدة واليابان) منذ توقيع معاهدة الدفاع المشترك عام 1960". 

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بالرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارة دولة لواشنطن في 10 نيسان/أبريل.

ويشارك البلدان غداة اللقاء في قمة ثلاثية مع الفيليبين تُعقد كذلك في واشنطن.

 

اليابان والولايات المتحدة تناقشان سبل تعزيز تعاونهما في القيادة والسلطة

عربي و دولي

اليابان

الولايات المتحدة

تعاون عسكري

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ماكرون: رفعنا مستوى التأهب الأمني إلى الأقصى كإجراء احترازي بعد هجوم موسكو
إخلاء 900 شخص من مركز بيروغوف الطبي في موسكو بعد تهديد بحدوث انفجار

اقرأ ايضا في عربي و دولي

موسكو تعلن هزيمة 3 ألوية أوكرانية
08:57

موسكو تعلن هزيمة 3 ألوية أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مقتل 405 عسكريين أوكرانيين خلال 24 ساعة في مواجهات على عدة اتجاهات للجبهة وتدمير عشرات المسيرات والصواريخ والقذائف والعتاد والأسلحة التابعة للعدو.

08:57

موسكو تعلن هزيمة 3 ألوية أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مقتل 405 عسكريين أوكرانيين خلال 24 ساعة في مواجهات على عدة اتجاهات للجبهة وتدمير عشرات المسيرات والصواريخ والقذائف والعتاد والأسلحة التابعة للعدو.

بعد وفاة "فتاة الشروق".. مفاجأة بشأن سائق "أوبر" وهذا ما قررته النيابة المصرية!
Play
08:27

بعد وفاة "فتاة الشروق".. مفاجأة بشأن سائق "أوبر" وهذا ما قررته النيابة المصرية!

أعلنت النيابة العامة المصرية، الاثنين، إحالة سائق بشركة أوبر إلى محكمة الجنايات بعد أيام قليلة من وفاة فتاة متأثرة من إصاباتها بعد قفزها من سيارة كان يقودها خلال تحركها على طريق سريع.

08:27

بعد وفاة "فتاة الشروق".. مفاجأة بشأن سائق "أوبر" وهذا ما قررته النيابة المصرية!

أعلنت النيابة العامة المصرية، الاثنين، إحالة سائق بشركة أوبر إلى محكمة الجنايات بعد أيام قليلة من وفاة فتاة متأثرة من إصاباتها بعد قفزها من سيارة كان يقودها خلال تحركها على طريق سريع.

غوتيريش: الأونروا بصيص النور الوحيد لملايين الناس
07:47

غوتيريش: الأونروا بصيص النور الوحيد لملايين الناس

دافع الأمين العام العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مؤكدا أنها "بصيص النور الوحيد لملايين" اللاجئين الفلسطينيين و"شريان حياة للأمل والكرامة" وسلبها سيكون "أمرا قاسيا لايمكن إستيعابه".

07:47

غوتيريش: الأونروا بصيص النور الوحيد لملايين الناس

دافع الأمين العام العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مؤكدا أنها "بصيص النور الوحيد لملايين" اللاجئين الفلسطينيين و"شريان حياة للأمل والكرامة" وسلبها سيكون "أمرا قاسيا لايمكن إستيعابه".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024