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عربي و دولي

ماكرون: رفعنا مستوى التأهب الأمني إلى الأقصى كإجراء احترازي بعد هجوم موسكو

2024-03-25 | 07:27
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ماكرون: رفعنا مستوى التأهب الأمني إلى الأقصى كإجراء احترازي بعد هجوم موسكو
ماكرون: رفعنا مستوى التأهب الأمني إلى الأقصى كإجراء احترازي بعد هجوم موسكو

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين، إن روسيا كانت ضحية هجوم لمتشددين، مضيفا أن "داعش خراسان" حاول مهاجمة بلاده في الأشهر الماضية.

وأضاف ماكرون، خلال زيارته إلى غيانا الفرنسية، أن الجماعة التي تقف وراء إطلاق النار في موسكو حاولت أيضا ارتكاب عدة أفعال في فرنسا في الآونة الأخيرة.

وأوضح قائلا "حاولت هذه الجماعة أيضا ارتكاب عدة أفعال على أراضينا".

وقال ماكرون إن فرنسا قررت، بعد هجوم موسكو، رفع مستوى التأهب الأمني إلى الأقصى كإجراء احترازي.

يشار إلى أن الحكومة الفرنسية رفعت، أمس الأحد، مستوى التحذير من الإرهاب إلى أعلى درجة بعد إطلاق النار في موسكو.

قال رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال إن الحكومة الفرنسية رفعت تحذيرها من "الإرهاب" إلى أعلى مستوياته بعد إطلاق النار في موسكو.

وأضاف في منشور على موقع إكس عقب اجتماع للرئيس إيمانويل ماكرون مع كبار مسؤولي الأمن والدفاع إن القرار، الذي يأتي قبل أشهر من استضافة باريس لدورة الألعاب الأولمبية، اتُخذ "في ضوء إعلان تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم (موسكو) والتهديدات التي تلقي بظلالها على بلادنا".

ماكرون: رفعنا مستوى التأهب الأمني إلى الأقصى كإجراء احترازي بعد هجوم موسكو

عربي و دولي

فرنسا

ماكرون

روسيا

الحكومة الفرنسية

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