بعد وفاة "فتاة الشروق".. مفاجأة بشأن سائق "أوبر" وهذا ما قررته النيابة المصرية!

وذكرت صحيفتا "الشروق" و"المصري اليوم" أن "النيابة العامة وجهت للسائق تهم الشروع في خطف حبيبة الشماع (24 عاما) المعروفة إعلاميا بـ"فتاة الشروق" عن طريق الإكراه، وحيازته الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر".

من جانبه، أدلى الممثل القانوني لشركة "أوبر" بأقواله في تحقيقات النيابة العامة بالواقعة مؤكدا أن السائق ارتكب جريمة التزوير، بعد تلقي الشركة العديد من الشكاوى بحقه.

وبحسب أقوال الممثل القانوني للشركة، فإن المتهم أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخر عن طريق استخدام رقم قومي (بطاقة الهوية) آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق، وفقا لما نقلت "المصري اليوم".