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عربي و دولي

مجلس الأمن يعتمد قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في القطاع

2024-03-25 | 10:48
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مجلس الأمن يعتمد قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في القطاع
مجلس الأمن يعتمد قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في القطاع

اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا مقدما من الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس، ومنها الجزائر، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار، بتأييد 14 عضوا وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.

القرار يطالب أيضا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وبكفالة وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية. ويطالب المشروع بامتثال الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزها.

ويشدد القرار على الحاجة الملحة لتوسيع نطاق تدفق المساعدة الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم. ويكرر تأكيد مطالبته برفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع.

يمكنكم متابعة البث الحي لجلسة مجلس الأمن على الفيديو أدناه، بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

ولم يتمكن مجلس الأمن، يوم الجمعة، من اعتماد مشروع قرار أمريكي يؤكد حتمية وقف إطلاق النار في غزة بعد أن استخدمت روسيا والصين الفيتو (حق النقض). حصل مشروع القرار على تأييد 11 عضوا في المجلس، وعارضه 3 (الصين وروسيا والجزائر) وامتنعت غيانا عن التصويت.

مجلس الأمن يعتمد قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في القطاع

عربي و دولي

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