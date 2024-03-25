"خيبة أمل".. أول تعليق من البيت الأبيض رداً على نتنياهو!

واكد متحدث باسم البيت الابيض ان امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على قرار لمجلس الامن الدولي يطالب فيه بوقف فوري لاطلاق النار في غزة لا يعني "تغييرا للموقف السياسي". واوضح ان واشنطن التي سبق ان عطلت العديد من مشاريع القرارات المماثلة، لم تؤيد هذا القرار لانه كان يفتقر الى عناصر "أساسية" مثل ادانة حركة حماس.

والمباحثات مع الموفدين الإسرائيليين كانت ستتركز حول الهجوم المخطط له على رفح في جنوب قطاع غزة.

بعد اكثر من خمسة أشهر من الحرب، تبنى مجلس الامن الدولي الاثنين قراره الأول الذي يطالب فيه ب"وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء الى حق النقض "الفيتو".