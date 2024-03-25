الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

"خيبة أمل".. أول تعليق من البيت الأبيض رداً على نتنياهو!

2024-03-25 | 12:21
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;خيبة أمل&quot;.. أول تعليق من البيت الأبيض رداً على نتنياهو!
"خيبة أمل".. أول تعليق من البيت الأبيض رداً على نتنياهو!

​أعلن متحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي بأن الولايات المتحدة أعربت عن "خيبة أملها" لقرار رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلغاء زيارة كان من المقرر أن يقوم بها وفد رفيع المستوى إلى واشنطن.

واكد متحدث باسم البيت الابيض ان امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على قرار لمجلس الامن الدولي يطالب فيه بوقف فوري لاطلاق النار في غزة لا يعني "تغييرا للموقف السياسي". واوضح ان واشنطن التي سبق ان عطلت العديد من مشاريع القرارات المماثلة، لم تؤيد هذا القرار لانه كان يفتقر الى عناصر "أساسية" مثل ادانة حركة حماس.

والمباحثات مع الموفدين الإسرائيليين كانت ستتركز حول الهجوم المخطط له على رفح في جنوب قطاع غزة.

بعد اكثر من خمسة أشهر من الحرب، تبنى مجلس الامن الدولي الاثنين قراره الأول الذي يطالب فيه ب"وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء الى حق النقض "الفيتو".

"خيبة أمل".. أول تعليق من البيت الأبيض رداً على نتنياهو!

عربي و دولي

جون كيربي

البيت الأبيض

إسرائيل

نتنياهو

مجلس الأمن

غزة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
هيئة البث في كيان الاحتلال : مفاوضات الهدنة وصلت لطريق مسدود بسبب مطالب حماس التي ترفض بقاء قوات إسرائيلية في غزة خلال الهدنة
ماذا سيحدث لو لم يدفع ترامب كفالة الـ464 مليون دولار؟

اقرأ ايضا في عربي و دولي

البيت الأبيض: لا نرى مؤشرات أو خطة لغزو رفح خلال الأيام المقبلة
15:01

البيت الأبيض: لا نرى مؤشرات أو خطة لغزو رفح خلال الأيام المقبلة

اعلن البيت الأبيض إنه لا يرى مؤشرات أو خطة لغزو إسرائيلي لمدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر خلال الأيام المقبلة.

15:01

البيت الأبيض: لا نرى مؤشرات أو خطة لغزو رفح خلال الأيام المقبلة

اعلن البيت الأبيض إنه لا يرى مؤشرات أو خطة لغزو إسرائيلي لمدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر خلال الأيام المقبلة.

"لم نأت لتدفئة الكراسي".. إستقالة وزير من حكومة نتنياهو!
14:49

"لم نأت لتدفئة الكراسي".. إستقالة وزير من حكومة نتنياهو!

أعلن الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلي جدعون ساعر، رئيس حزب "تكفا حداشاه" (أمل جديد) استقالته من الحكومة التي انضم إليها في بداية الحرب الحالية.

14:49

"لم نأت لتدفئة الكراسي".. إستقالة وزير من حكومة نتنياهو!

أعلن الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلي جدعون ساعر، رئيس حزب "تكفا حداشاه" (أمل جديد) استقالته من الحكومة التي انضم إليها في بداية الحرب الحالية.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024